Уилл Смит снял видеопародию на клип своего сына

Американский актер Уилл Смит записал пародию на видеоклип своего сына — актера и рэпера Джейдена. Видеозапись он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

В ролике актер предстал перед зрителями в рваной джинсовой куртке, шортах и массивной золотой цепи на шее, копируя образ своего сына из клипа Icon, который тот презентовал в 2017 году. В фонограмме к клипу также звучала песня Джейдена.

Публикация от Will Smith (@willsmith) Фев 6, 2018 в 7:16 PST

«Это приятный подарок родителей, чтобы выразить восхищение своим детям. Так держать», — приводит слова Уилла Смита телерадиокомпания «Мир».

Этим шутливым роликом Уилл Смит поздравил сына со 100 тыс. просмотров на Spotify.

В детском образе Джейден дебютировал в кино, а позже начал заниматься музыкальной карьерой в качестве рок-исполнителя. В 2017 году он презентовал свой первый музыкальный альбом.