Незаконченный рэп-альбом актера Тома Харди появился в Сети

Обнародована запись 1990-х годов с британским актером Томом Харди, читающим рэп.

Запись выложил в интернет бывший партнер Харди по занятиям рэпом, Эдвард Трейси.

Свое рэперское прошлое артист не скрывал, передает «Газета.ру».

Ранее он говорил, что начал заниматься музыкой в 14 лет, но привлечь к себе большое внимание не смог. По словам актера, он записал много материала, который так и не был издан.

Ранее сообщалось, что Харди пытается пристроить найденных на улице щенков.



