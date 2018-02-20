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Матвиенко предложил ограничить влияние рэпа из-за пропаганды секса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко указал на популярность песен, в которых воспеваются наркотики и секс, и призвал перенять опыт Китая по запрету подобной музыки.

По словам Матвиенко, который является отцом пятерых детей, современная популярная музыка вызывает у него достаточно большое беспокойство.

«90% из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром хип-хоп, рэп. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями», — передает слова Матвиенко телерадиокомпания «Мир».

В качестве положительного примера продюсер привел опыт Китая, где на телевидении начали запрещать показ звезд хип-хопа и других подобных субкультур. При этом Матвиенко призвал отличать «нормальный русскоязычный рэп» и сохранять творчество со знаком плюс. 

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