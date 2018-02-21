Япония требует приостановить полеты американских истребителей F-16

Мэр японского города Тохоку (префектура Аомори) потребовал от американских ВВС приостановить полеты истребителей F-16 после очередного инцидента с данным самолетом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

20 февраля у F-16, приписанного к одной из японских авиабаз, в воздухе загорелся двигатель. В результате пилот сбросил два бака с топливом, которые упали в озере.

В это время несколько рыбацких судов ловили ракушки. По их словам, один из баков упал в 400 метрах от них, при этом поднялся столб воды высотой 15 метров. Пострадавших не было, однако на озере плавали обломки и нефтяные пятна.

ЧП с истребителями F-16 происходят не первый раз. Так, в октябре прошлого года три таких же самолета совершили экстренную посадку в японском аэропорту предположительно из-за неполадок с двигателем.