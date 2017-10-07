Три истребителя ВВС США экстренно приземлились в Японии

Три истребителя F-16 ВВС США совершили экстренную посадку в японском аэропорту Комацу.

Об этом сообщает общественное телевидение NHK.

По данным телеканала, самолеты приписаны к военно-воздушной базе Мисава. Вынужденная посадка могла быть вызвана неисправностью двигателя одного из истребителей, передает «РИА Новости».

В результате инцидента никто не пострадал. Американские специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в сентябре силы самообороны Японии провели совместные учения с бомбардировщиками США В-1В. Целью учений было обозначено повышение возможностей взаимодействия между японскими и американскими военными.