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Три истребителя ВВС США экстренно приземлились в Японии

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Фото: REUTERS/Jayanta Shaw/File Photo
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Три истребителя F-16 ВВС США совершили экстренную посадку в японском аэропорту Комацу.

Об этом сообщает общественное телевидение NHK.

По данным телеканала, самолеты приписаны к военно-воздушной базе Мисава. Вынужденная посадка могла быть вызвана неисправностью двигателя одного из истребителей, передает «РИА Новости».

В результате инцидента никто не пострадал. Американские специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в сентябре силы самообороны Японии провели совместные учения с бомбардировщиками США В-1В. Целью учений было обозначено повышение возможностей взаимодействия между японскими и американскими военными.

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