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Ученые создали эластичный дисплей, который можно приклеить на тело

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Фото: Depositphotos.com
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Японские ученые разработали сверхтонкий эластичный светодиодный дисплей, который можно приклеивать на кожу человека и смотреть по нему видео. Об этом сообщает японское общественное телевидение NHK.

Над разработкой трудилась группа ученых Токийского университета. По словам исследователей, дисплей не вызывает у человека дискомфорта, даже если приклеить его на подвижный участок тела — например, на тыльную сторону ладони.

Экран из микродиодов толщиной в 11 мм напоминает пластырь размером 6х10 см. На нем, по словам ученых, удобно читать текстовые сообщения и даже смотреть видео, сообщает BFM.RU со ссылкой на ТАСС. Массовое внедрение таких дисплеев, убеждены ученые, поможет улучшить качество повседневной жизни людей всех возрастов, упростив доступ к информации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые разработали следящую за здоровьем человека салфетку.

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