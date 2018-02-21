СМИ сообщили о несостоявшейся встрече Пенса с сестрой Ким Чен Ына

Вице-президент США Майкл Пенс планировал встретиться в Сеуле с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, но северокорейская сторона отменила консультации в последний момент.

Причиной отмены встречи Пенса и Ким Ё Чжон названы высказывания политика, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Тайная встреча планировалась на 10 февраля. Однако за два часа до начала Пхеньян отменил ее, так как Пенс «решительно осудил ядерные амбиции» КНДР и объявил о введении «самых жестких и агрессивных» санкций.

Посредником в подготовке так и не состоявшейся встречи выступила Республика Корея.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе отдельных контактов с Пенсом и Ким Ё Чен лично просил их пойти на встречу.

Заявления КНДР о способности поразить основную территорию США ядерными ракетами нервируют Вашингтон, заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон.