Белый дом продолжит жесткую линию в отношениях с РФ

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом продолжит жесткую линию в отношениях с Российской Федерацией. Об этом Сандерс заявила журналистам на брифинге, отметив, что Трамп уже был «жесток с Россией по самым разным поводам».

«(Президент США Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать», — заверила она, сообщает «РИА Новости». Пресс-секретарь Трампа добавила, что экс-президент США Барак Обама был «слишком слаб и не мог оказать давление на Россию».

Ранее Сандерс заявила, что Белый дом не сомневается во «вмешательстве РФ» в выборы.