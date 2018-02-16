Прямой эфир

Белый дом оценил ущерб США от кибератак 2016 года

0
Фото: Global Look Press/Reporters
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США в 2016 году потеряли от $57 млрд до $109 млрд в результате деятельности киберпреступников. Об этом свидетельствуют данные отчета Белого дома.

«По нашим оценкам, злонамеренная активность в киберпространстве обошлась нашей экономике в сумму от $57 млрд до $109 млрд в 2016 году», — говорится в документе.

В докладе американских разведслужб утверждается, что главными зарубежными виновниками ущерба являются хакеры из России, Китая, Ирана и Северной Кореи, пишет «Газета.ру».

При этом в Белом доме подчеркнули, что кибератаки также были организованы «корпоративными конкурентами, активистами, решающими свои политические задачи, и преступными группировками».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле вновь опровергли обвинения в кибератаках при помощи вируса Petya
НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017