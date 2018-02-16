Белый дом оценил ущерб США от кибератак 2016 года

США в 2016 году потеряли от $57 млрд до $109 млрд в результате деятельности киберпреступников. Об этом свидетельствуют данные отчета Белого дома.

«По нашим оценкам, злонамеренная активность в киберпространстве обошлась нашей экономике в сумму от $57 млрд до $109 млрд в 2016 году», — говорится в документе.

В докладе американских разведслужб утверждается, что главными зарубежными виновниками ущерба являются хакеры из России, Китая, Ирана и Северной Кореи, пишет «Газета.ру».

При этом в Белом доме подчеркнули, что кибератаки также были организованы «корпоративными конкурентами, активистами, решающими свои политические задачи, и преступными группировками».



