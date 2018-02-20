Клуни направит $0,5 млн на акции за ужесточение контроля над оружием в США

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни и его жена Амаль намерены пожертвовать $500 тыс. на проведение в США акций, направленных на предотвращение новых инцидентов с массовой стрельбой.

Об этом говорится в заявлении Клуни, опубликованном в журнале People.

14 февраля в школе американского Паркленда (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

Актер констатировал, что он и его супруга «вдохновлены смелостью и красноречием» активистов из числа учащихся этой школы, которые в последние дни провели несколько манифестаций с призывом к властям США принять меры по ужесточению контроля над оборотом оружия.

Клуни отметил, что и сам будет участвовать в подобной акции 24 марта.

«Во имя наших детей Эллы и Александра мы жертвуем $500 тыс., чтобы помочь оплатить это судьбоносное событие», — заявил актер.

Ранее в поддержку активистов из Паркленда выступили в социальных сетях и другие знаменитости. В их числе певица Леди Гага, канадский исполнитель Джастин Бибер, актер Морган Фриман.