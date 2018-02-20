71-летний Сталлоне прокомментировал свою «смерть от рака простаты»

Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Сильвестр Сталлоне бодро прокомментировал слухи о своей смерти от рака простаты на 72-м году жизни.

Об этом звезда фильма «Рэмбо» рассказал на своей странице в соцсети во вторник, 20 февраля.

«Я и живой, и преуспевающий, и счастливый, и здоровый... Все еще борюсь!» — цитирует телеканал «360» Сталлоне.

Кроме того, актер разместил видео, где играет с дочерями, сопроводив его комментарием «Как здорово восстать из мертвых!».

17 февраля стало известно, что актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снимется в вестерн-сериале.

Как пишет «Газета.ру», шоу получило название Outrider, что можно перевести как «Верховой», «Сопровождающий экипаж».

Действие сериала будет происходить в конце XIX века на территории резервации коренных американцев в Оклахоме. По сюжету помощник шерифа должен поймать легендарного бандита. Арнольд Шварценеггер исполнит роль безжалостного федерального маршала, который будет следить за выполнением этого задания.