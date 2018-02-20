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Землетрясение зафиксировано в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков, которые отмечены в поселке Свободном Приморско-Ахтарского района, составила 3,8, сообщили в ФГБУН геофизической службы РАН.

Как отмечает ИА «Кубанские новости», толчки ощутили жители поселков Свободный, Ахтарский и Приморский. Жертв и разрушений нет, эвакуация местных жителей не проводилась. Люди рассказали, что люстры в их домах немного шатались.

По мнению ученых, такая сила толчков не может привести к разрушительным последствиям даже в густонаселенном городе с высотными домами.

Портал iz.ru 26 января сообщал о том, что землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Туапсинском районе Краснодарского края, жертв и разрушений нет. Эпицентр находился в 2,5 км от берега, в Черном море.

Несколькими днями ранее, 21 января, Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Краснодарскому краю сообщил, что жители Анапы почувствовали подземные толчки. Магнитуда составила 4,0.

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