Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Анапе

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Краснодарскому краю сообщил, что жители Анапы почувствовали подземные толчки.

Отмечается, что жертв и разрушений нет, эвакуация населения не проводилась, передает «РИА Новости».

Магнитуда землетрясения составила 4,0. Данные по сейсмособытию направлены в Геофизическую службу РАН в Обнинск для обработки.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,7 ощущалось у побережья Новороссийска. Толчки были зафиксированы в Черном море на глубине около 15 км.