Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у побережья Новороссийска
У побережья Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Толчки были зафиксированы в Черном море на глубине около 15 км вечером 20 января, сообщается на сайте Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным регионального МЧС, землетрясение ощутили жители города Анапы.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
«Все объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», — приводит сообщение ведомства ТАСС.