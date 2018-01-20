Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у побережья Новороссийска

У побережья Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Толчки были зафиксированы в Черном море на глубине около 15 км вечером 20 января, сообщается на сайте Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным регионального МЧС, землетрясение ощутили жители города Анапы.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

«Все объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», — приводит сообщение ведомства ТАСС.