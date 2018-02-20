Прямой эфир
Сюжет:

Названы сроки восстановления Мехико после землетрясения

0
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По словам главы правительства столицы Мексики города Мехико Мигеля Анхеля Мансеры, на восстановление мегаполиса после разрушительного землетрясения, произошедшего в сентябре, понадобится шесть лет.

Мансера добавил, что работы по восстановлению Мехико коснутся и будущего правительства страны. «Пройдут пять или шесть лет, это не восстановительные работы на месяц, два или три», — приводит «РИА Новости» его слова.

Ранее стало известно, что Мексика потратит более $4 млрд на ликвидацию последствий землетрясений, а в Мехико могут снести до тысячи зданий из-за повреждений, полученных после череды землетрясений. 

Всего в результате мощных подземных толчков были повреждены 8,4 тыс. зданий в Мехико. Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в Мексике 19 сентября, унесло жизни 369 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Мексике
Занятия в школах штата Мексики отменили после землетрясения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017