Названы сроки восстановления Мехико после землетрясения

По словам главы правительства столицы Мексики города Мехико Мигеля Анхеля Мансеры, на восстановление мегаполиса после разрушительного землетрясения, произошедшего в сентябре, понадобится шесть лет.

Мансера добавил, что работы по восстановлению Мехико коснутся и будущего правительства страны. «Пройдут пять или шесть лет, это не восстановительные работы на месяц, два или три», — приводит «РИА Новости» его слова.

Ранее стало известно, что Мексика потратит более $4 млрд на ликвидацию последствий землетрясений, а в Мехико могут снести до тысячи зданий из-за повреждений, полученных после череды землетрясений.

Всего в результате мощных подземных толчков были повреждены 8,4 тыс. зданий в Мехико. Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в Мексике 19 сентября, унесло жизни 369 человек.