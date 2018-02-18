Занятия в школах штата Мексики отменили после землетрясения

Власти мексиканского штата Оахака отменили занятия в школах после случившегося накануне мощного землетрясения. Об этом заявил губернатор штата Алехандро Мурат.

Глава штата уточнил, что занятия в школах не возобновятся до тех пор, пока не прекратятся афтершоки.

Как ранее сообщал портал iz.ru, мощное землетрясение произошло на юге Мексики 16 февраля. Его магнитуда составила 7,5, очаг залегал на глубине 12 км. Позже сейсмологи зафиксировали более 120 повторных толчков. В результате более миллиона мексиканцев остались без электричества. Президент страны Энрике Пенья Ньето созвал экстренное заседание национального комитета по ЧС.