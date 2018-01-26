Землетрясение силой 4,1 балла произошло на Кубани
Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, жертв и разрушений нет.
Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС в пятницу, 26 января
«По докладу ЕДДС МО Туапсинский район, жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Отмечается, что эпицентр находился в 2,5 км от берега, в Черном море.
21 января центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Краснодарскому краю сообщил, что жители Анапы почувствовали подземные толчки.
Магнитуда землетрясения составила 4,0. Данные по сейсмособытию направлены в Геофизическую службу РАН в Обнинск для обработки.