Полиция Израиля арестовала двух соратников Нетаньяху по подозрению в коррупции

Израильская полиция арестовала двух соратников премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках антикоррупционного расследования. Информацию об этом распространило во вторник Associated Press.

В частности, названы имена бывшего генерального директора министерства связи Израиля Шломо Филбера и бывшего пресс-секретаря Б.Нетаньяху Нира Хефетца.

Они подозреваются в участии коррупционной схеме, целью которой было положительное освещение в СМИ деятельности израильского премьера, сообщает «Интерфакс».

13 февраля стало известно, что израильская полиция намерена рекомендовать прокуратуре выдвинуть против Нетаньяху обвинения в коррупции.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнес-сообщества и попытке договориться с владельцем издательского дома о благосклонном освещении деятельности правительства.

Взамен премьер якобы обещал принять закон, ограничивающий возможности крупной ежедневной израильской газеты, которая является конкурентом издания.

Ожидается, что прокуратура примет решение на основании материалов полицейского расследования в ближайшее время.