Звезда «Голодных игр» оставит актерскую карьеру для борьбы с коррупцией

Обладательница премии «Оскар» актриса Дженнифер Лоуренс приостановит работу в кино, чтобы заняться борьбой с коррупцией в политике.

По словам звезды «Голодных игр», она берет перерыв на год, сообщает BBC. В настоящее время, сообщает «Газета.ру», актриса сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая выступает за антикоррупционные законы. В минувшем сентябре, напомним, Лоуренс заявляла о планах уйти на двухгодичный отпуск.

Лоуренс известна своей активной гражданской позицией: пару лет назад она подняла тему разного уровня оплаты труда в Голливуде и регулярно принимает участие в Женских маршах.

Дженнифер Лоуренс занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис 2017 года по версии журнала Forbes. За последний год она заработала $24 млн.