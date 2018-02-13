Полиция Израиля просит предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Израильская полиция намерена рекомендовать прокуратуре выдвинуть против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинения в коррупции.

«Полиция уже сообщила адвокатам (главы кабмина. — Ред.), что будет рекомендовать предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве и злоупотреблении доверием», — приводит заявление правоохранителей телеканал Rashut2.

По данным СМИ, Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнес-сообщества и попытке договориться с владельцем издательского дома о благосклонном освещении деятельности правительства.

Взамен премьер якобы обещал принять закон, который бы ограничивал возможности крупной ежедневной израильской газеты, которая является конкурентом издания.

Ожидается, что прокуратура примет решение на основании материалов полицейского расследования в ближайшее время.