Израиль станет главным получателем военной помощи США

Израиль будет главным получателем американской военной помощи в 2019 финансовом году.

Согласно проекту бюджета Госдепартамента, по упомянутой статье расходов Белый дом запрашивает у конгресса $3,3 млрд.

В документе подчеркивается, что строительство посольства в Иерусалиме будет являться одним из приоритетов в деятельности внешнеполитического ведомства США.

На втором месте в этом списке Египет. На эту страну предполагается выделить $1,3 млрд. Замыкает тройку Иордания, американская военная помощь которой составит примерно $350 млн.

В пятерку вошли также Ливан и Пакистан. Отмечается, что выделение средств последней стране будет зависеть от того, предпримет ли Исламабад «надлежащие действия для расширения сотрудничества» с Вашингтоном, передает ТАСС.

Речь идет о новой стратегии Соединенных Штатов Америки в Южной Азии, в рамках которой предполагается борьба с терроризмом.