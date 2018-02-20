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Лужков рассказал о «разнообразном» бизнесе своей жены на Западе

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что его супруга Елена Батурина и две дочери в основном живут за границей, где у них налажен бизнес.

«Дела у супруги обстоят хорошо. Большую часть бизнеса она ведет на Западе, в нескольких странах Европы, в США. После того, как ей с девочками пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес», — приводит его слова «РИА Новости».

Бывший чиновник уточнил, что в бизнес Батуриной входят гостиницы, производство альтернативной энергии, а в последнее время еще и строительство, «которое она так любит и в сфере которого превосходно разбирается».

Про своих дочерей Лужков рассказал, что они обе уже получили высшее образование. Старшая, Елена, работает в гостиничном бизнесе, а младшая, Ольга, увлекается дизайном интерьера. 

По словам экс-мэра, его семья приезжает в Россию довольно часто, в основном по делам, к друзьям и по семейным поводам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России готовят предложения по налоговой реформе, которую правительство планирует провести уже в этом году. Так, в Столыпинском клубе предлагают ввести налог с богатых, в Экспертном совете при правительстве — навсегда освободить от сборов самозанятых граждан. 

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