Киев запретил поставлять РФ двигатели Д-436 для гражданской авиации

Власти Украины приняли решение о запрете поставок в Россию двигателей Д-436, необходимых при сборке гражданских самолетов. Об этом рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров в понедельник в ходе круглого стола в Госдуме, сообщил «Пятый канал».

Вышеупомянутые двигатели собирают на запорожском заводе «Мотор Сич», а в России их устанавливают на самолеты Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

Ряд экспертов склоняется к мнению, что Украина запретом на поставки двигателей в Россию навредила только себе. В российском авиапарке есть другие самолеты, уверены эксперты, а вот кому удастся продать украинские двигатели в отсутствие российского рынка сбыта — вопрос.

Так, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал RT, что весь украинский авиапром нацелен на российский рынок сбыта. Москва в этих условиях переключится с самолетов с украинскими комплектующими на лайнеры собственного производства. Украина использовала крушение Ан-148 в Московской области как повод еще раз напомнить миру о своем бойкоте, указал он.

«Мы не переживаем, у нас есть другие самолеты, например Sukhoi SuperJet», — цитирует Литовкина «Федеральное агентство новостей».

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва–Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области, погиб 71 человек. Обнаруженные в зоне крушения самолета более 4,7 тыс. обломков воздушного судна были доставлены на экспертизу МАК.