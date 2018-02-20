СМИ сообщили о возможном назначении нового командующего ВС РФ в Сирии

Группировку российских Вооруженных сил в Сирии может возглавить главком Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин. Ранее он командовал ВС РФ в Сирии в июне-декабре 2017 года.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны, подобная возможность обсуждается.

«Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку», — приводит агентство слова источника. При этом в случае командировки в Сирию Суровикин останется главкомом ВКС, замещать его будет один из заместителей.

В настоящее время военными РФ в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлёв.

11 декабря Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов. При этом глава государства отметил, что на постоянной основе будут созданы два пункта базирования Вооруженных сил РФ — в Тартусе и Хмеймиме.