Сооснователь группы «Кино» начнет съемки фильма о Цое в марте

Сооснователь группы «Кино», музыкант и писатель Алексей Рыбин собирается начать съемки своего фильма о Викторе Цое в марте. Об этом пишут «РИА Новости».

«У нас заканчивается сложная подготовка, много строим… Картина точно будет не камерная, много актеров второго плана и массовки. По картинке фильм должен быть очень насыщенный. Съемки фильма начнутся в марте», — сообщил артист.

Музыкант отметил, что картина будет посвящена самому Виктору Цою, а не его окружению. При этом Алексей Рыбин отметил, что в фильме сыграют молодые петербургские театральные актеры. «В основном вся история про 20-летних ребят», — пояснил музыкант.

Помимо Алексея Рыбина, фильм «Цой» продюсируют Игорь Гудков и Елена Мельникова. Ранее гитарист группы «Кино» отказался принять участие в проекте фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, который рассказывает о формировании русского рока летом 1981 года в Ленинграде. Также о картине негативно отозвался музыкант, композитор и певец Борис Гребенщиков.