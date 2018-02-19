Свыше 400 кв. км в Хорватии не разминированы после югославского конфликта

Более 400 кв. км на территории Хорватии не были очищены от мин после югославских конфликтов. Об этом сообщает Хорватский центр разминирования.

Всего с начала военных действий 1991–1995 годов на территории Хорватии были разминированы 566 кв. км, в общей сложности саперы обнаружили 320 тыс. взрывоопасных предметов. С 1996 года от разрыва снарядов погибли 203 человека, еще 392 пострадали.

Согласно положениям Оттавского договора 1997 года о запрете и уничтожении противопехотных мин, власти республики должны полностью очистить территорию страны от мин к марту 2019 года. Вместе с тем эксперты отмечают, что для разминирования такой площади потребуется еще 5–10 лет.

Ранее портал iz.ru писал, что при установке минных заграждений в районе населенного пункта Светлодарское в Донбассе погибли три украинских силовика.