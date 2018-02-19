Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом против его жены

Игрок казахстанского футбольного клуба «Кайрат» и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом в отношении его супруги Алисы.

«Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что ее могут преследовать, тем более дело уголовное. По словам ее адвоката А.В., по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана», — цитирует Аршавина RT.

По словам футболиста, он готов приложить максимум усилий для закрытия дела. Также Аршавин выразил мнение, что дело является сфальсифицированным.

Ранее 19 февраля сообщалось, что супруга Аршавина стала фигуранткой уголовного дела по трем статьям.

12 января компания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать расходы из-за задержки 6 января самолета Москва–Алма-Ата по вине Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета.

В начале января казахстанская модель Ольга Семенова, которая была заснята в объятиях Андрея Аршавина, заявила, что получила угрозы от его жены.