История в датах: 21 февраля

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании Государственного исторического музея. На фото: здание музея в 2017 году
Фото: РИА Новости
21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии». На фото: фрагмент репродукции картины «Карл Маркс и Фридрих Энгельс за работой над «Манифестом коммунистической партии» художника Владимира Полякова
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. На фото: экскурсовод на территории Музея Ким Ир Сена в Мангёндэ в Северной Корее
Фото: Global Look Press/Science Museum
21 февраля 1953 года ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик впервые предложили структурную модель ДНК в виде двойной спирали. На фото: Джеймс Уотсон и модель молекулы ДНК в 1994 году
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