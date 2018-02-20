История в датах: 20 февраля

20 февраля 1872 года в Нью-Йорке открылся музей «Метрополитен», четвертый по посещаемости в мире. На фото: «Метрополитен» в 1914 году
Фото: РИА Новости
20 февраля 1908 года родился Григорий Бахчиванджи, фронтовой летчик-истребитель, занимавшийся также испытаниями новых боевых машин. В 1943 году Бахчиванджи погиб во время одного из испытательных полетов, посмертно награжден званием Героя Советского Союза
Фото: Getty Images/Evans
20 февраля 1943 года на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин. На фото: извержение вулкана в 1950 году
Фото: Getty Images/Steve Eason
20 февраля 1940 года зрители впервые увидели мультипликационную пару Том и Джерри. На фото: дети смотрят серию мультфильма в 1995 году
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