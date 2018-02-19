История в датах: 19 февраля

19 февраля 1938 года завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1», руководил которой советский полярник Иван Папанин. На фото: последние минуты существования полярной станции «Северный полюс-1». Полярники укладывают имущество станции перед отбытием на родину
Фото: NASA
19 февраля 1986 года была запущена станция «Мир». На фото: пристыковка шаттла «Атлантис» к станции «Мир» в 1995 году
Фото: Getty Images
19 февраля 1878 года Томас Эдисон запатентовал фонограф — прибор для записи и воспроизведения звука. На фото: Эдисон и фонограф в 1900 году
Фото: TASS/Zuma/Michael A. Mariant
19 февраля 2008 года кубинский лидер Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики. На фото: Кастро в 2006 году
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