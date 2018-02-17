История в датах: 17 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
17 февраля 1993 года в России учреждено РАО «Газпром». На фото: здание «Газпрома» в Москве
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
17 февраля 1740 года в Петербурге был зафиксирован рекордный для Северной столицы мороз — столбик термометра опустился до минус 40 градусов по Цельсию. На фото: юные санктпетербуржцы возле здания Нового Эрмитажа, 2017 год
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
17 февраля 1852 года Эрмитаж был открыт для широкой публики. На фото: здание Эрмитажа в 2017 году
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
17 февраля 1600 года по приговору инквизиции в Риме был сожжен Джордано Бруно. На фото: памятник Джордано Бруно в Риме
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