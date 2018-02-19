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Ученые нашли способ заряжать смартфоны от воздуха

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Фото: Global Look Press/Patrick Seeger
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Ученые Массачусетского технологического института создали прототип устройства, способного производить электроэнергию из атмосферы. Благодаря разработке можно обеспечить электричеством удаленные регионы, сообщает сайт вуза.

Принцип работы устройства основан на разнице в температуре элементов конструкции. Она получается при смене ночного и дневного времени суток.

Ученые утверждают, что созданный ими аппарат позволит заряжать смартфоны, передает телеканал «360».

Портал iz.ru сообщал, что в России создадут мощнейший в мире 50-кубитный квантовый компьютер. Специально под проект был создан консорциум, который будет заниматься разработкой машины.

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