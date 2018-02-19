Ученые нашли способ заряжать смартфоны от воздуха
Ученые Массачусетского технологического института создали прототип устройства, способного производить электроэнергию из атмосферы. Благодаря разработке можно обеспечить электричеством удаленные регионы, сообщает сайт вуза.
Принцип работы устройства основан на разнице в температуре элементов конструкции. Она получается при смене ночного и дневного времени суток.
Ученые утверждают, что созданный ими аппарат позволит заряжать смартфоны, передает телеканал «360».
Портал iz.ru сообщал, что в России создадут мощнейший в мире 50-кубитный квантовый компьютер. Специально под проект был создан консорциум, который будет заниматься разработкой машины.