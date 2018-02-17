Квантовый суперкомпьютер создадут в России

В России создадут мощнейший в мире 50-кубитный квантовый компьютер. Специально под проект был создан консорциум, который будет заниматься разработкой машины на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

Соответствующее соглашение подписали Внешэкономбанк, «ВЭБ Инновации», Фонд перспективных исследований, МГУ и АНО «Цифровая экономика».

«Мы ставим перед собой амбициозную цель: объединить ресурсы лучших российских ученых, институтов развития, бизнеса и государства для решения масштабных задач в сфере квантовых технологий», — заявил председатель ВЭБа Сергей Горьков, слова которого приводятся на сайте организации.

Создание такого мощного устройства позволит производить эффективные медицинские препараты и материалы с программируемыми свойствами. Их молекулярную структуру можно будет рассчитывать с большой точностью, отмечают инициаторы проекта.