Прямой эфир

Квантовый суперкомпьютер создадут в России

0
Фото: Depositphotos.com/welcomia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России создадут мощнейший в мире 50-кубитный квантовый компьютер. Специально под проект был создан консорциум, который будет заниматься разработкой машины на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

Соответствующее соглашение подписали Внешэкономбанк, «ВЭБ Инновации», Фонд перспективных исследований, МГУ и АНО «Цифровая экономика».

«Мы ставим перед собой амбициозную цель: объединить ресурсы лучших российских ученых, институтов развития, бизнеса и государства для решения масштабных задач в сфере квантовых технологий», — заявил председатель ВЭБа Сергей Горьков, слова которого приводятся на сайте организации.

Создание такого мощного устройства позволит производить эффективные медицинские препараты и материалы с программируемыми свойствами. Их молекулярную структуру можно будет рассчитывать с большой точностью, отмечают инициаторы проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали о новой угрозе для компьютеров на базе Windows
Нефтегазовая компания Eni запустила суперкомпьютер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017