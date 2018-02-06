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Эксперты рассказали о новой угрозе для компьютеров на базе Windows

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Фото: Global Look Press/Arno Burgi
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Эксперты назвали новые угрозы для компьютеров, работающих на базе операционной системы Windows. Об этом сообщает GitHub.

Три компьютерных вируса, созданных на основе разработки Агентства национальной безопасности США, ищут уязвимости в системе и используют их. В том случае, если в ближайшее время не удастся оперативно устранить эти уязвимости в программном обеспечении, вирусы смогут захватить большинство компьютеров в мире.

Как сообщает телерадиокомпания «Мир», вредоносные программы EternalRomance, EternalSynergy и EternalChampion были созданы на основе проекта американских спецслужб EternalBlue. Та же самая программа в руках хакеров породила известный вирус WannaCry.

Основная задача этих вирусов-эксплоитов — находить уязвимости в ПО и атаковать вычислительную систему компьютера. Эксплоиты, по словам специалиста по кибербезопасности Кевина Бомонта, способны легко взломать и похитить данные с любой версии операционной системы Windows, выпущенной с 2000 по 2016 годы. Другая опасность этого типа вирусов заключается в том, что они способны самовоспроизводиться.

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