Эксперты рассказали о новой угрозе для компьютеров на базе Windows
Эксперты назвали новые угрозы для компьютеров, работающих на базе операционной системы Windows. Об этом сообщает GitHub.
Три компьютерных вируса, созданных на основе разработки Агентства национальной безопасности США, ищут уязвимости в системе и используют их. В том случае, если в ближайшее время не удастся оперативно устранить эти уязвимости в программном обеспечении, вирусы смогут захватить большинство компьютеров в мире.
Как сообщает телерадиокомпания «Мир», вредоносные программы EternalRomance, EternalSynergy и EternalChampion были созданы на основе проекта американских спецслужб EternalBlue. Та же самая программа в руках хакеров породила известный вирус WannaCry.
Основная задача этих вирусов-эксплоитов — находить уязвимости в ПО и атаковать вычислительную систему компьютера. Эксплоиты, по словам специалиста по кибербезопасности Кевина Бомонта, способны легко взломать и похитить данные с любой версии операционной системы Windows, выпущенной с 2000 по 2016 годы. Другая опасность этого типа вирусов заключается в том, что они способны самовоспроизводиться.