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Нефтегазовая компания Eni запустила суперкомпьютер

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Фото: Global Look Press/Ernesto Arbitraggio
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Нефтегазовая компания Eni запустила в работу суперкомпьютер, который вместе с уже имеющейся вычислительной системой делает производителя мировым лидером отрасли по обработке информации.

«HPC4 имеет максимальную производительность в 18,5 петафлопс, которая в сочетании с уже находящейся в эксплуатации системой суперкомпьютеров (HPC3), увеличивает максимальную вычислительную производительность до 22,4 петафлопс», — сообщается на сайте итальянской компании.

Суперкомпьютер, в частности, будет использоваться для 3D-визуализации сейсмических изображений, а также моделирования нефтегазоносных систем и других целей.

Он установлен в «зеленом» центре сбора данных в регионе Ломбардия, где обрабатывают информацию по всей производственно-сбытовой цепочке компании Eni.

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