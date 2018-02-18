Стоимость iPhone X в России упала на 20 тыс. рублей

Стоимость смартфона iPhone X от компании Apple в среднем по России снизилась почти на 20 тыс. рублей по сравнению со стартовыми ценами.

Сообщается, что базовая модель смартфона с 64 Гб оперативной памяти в начале продаж стоила 80 тыс. рублей. Сейчас ее стоимость опустилась до 62 тыс. рублей.

При этом самый дорогой девайс с 256 Гб ОЗУ, который изначально оценивался в 92 тыс. рублей, сейчас можно приобрести за 70 тыс. рублей. При этом гарантия на один год при покупке у официальных ритейлеров у техники сохраняется.

Ранее портал iz.ru сообщил, что по информации Bloomberg, в новой версии Android может появиться вырез на дисплее по аналогии с iPhone X.