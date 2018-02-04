Эксперты объяснили резкое падение продаж iPhone X
Популярные смартфоны iPhone Х корпорации Apple резко снизили продажи.
Как сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на зарубежных экспертов, причиной стали новости об умышленном замедлении работы аккумуляторов на прежних устройствах.
Долгое время в интернете ходили слухи о том, что Apple искусственно занижает производительность гаджетов. Кроме того, сообщалось, что это связано с износом аккумуляторов.
Ранее портал iz.ru сообщал о резком удешевлении китайских смартфонов Huawei.