Эксперты объяснили резкое падение продаж iPhone X

Популярные смартфоны iPhone Х корпорации Apple резко снизили продажи.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на зарубежных экспертов, причиной стали новости об умышленном замедлении работы аккумуляторов на прежних устройствах.

Долгое время в интернете ходили слухи о том, что Apple искусственно занижает производительность гаджетов. Кроме того, сообщалось, что это связано с износом аккумуляторов.

Ранее портал iz.ru сообщал о резком удешевлении китайских смартфонов Huawei.