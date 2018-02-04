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Эксперты объяснили резкое падение продаж iPhone X

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Популярные смартфоны iPhone Х корпорации Apple резко снизили продажи. 

Как сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на зарубежных экспертов, причиной стали новости об умышленном замедлении работы аккумуляторов на прежних устройствах.

Долгое время в интернете ходили слухи о том, что Apple искусственно занижает производительность гаджетов. Кроме того, сообщалось, что это связано с износом аккумуляторов.

Ранее портал iz.ru сообщал о резком удешевлении китайских смартфонов Huawei.

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