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Фильм «Движение вверх» собрал больше 3 млрд рублей

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Спортивная художественная драма «Движение вверх» собрала в прокате больше 3 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Кинобизнес сегодня».

Порядка 3,9 млрд рублей (97%) от общей суммы проката картина собрала на территории России. Таким образом, фильм оказался на втором месте среди самых кассовых фильмов за всю историю российского проката. Ранее отметку в 3 млрд удавалось преодолеть лишь научно-фантастическому фильму Джеймса Кэмерона «Аватар» — фильм собрал 3,6 млрд рублей с момента премьеры в 2009 году. «Движение вверх» за 53 дня посмотрели больше 12 млн человек, сообщает BFM.RU.

Кроме того, «Движение вверх» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката.

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