«Аритмия» и «Движение вверх» номинированы на премию Ассоциации продюсеров

Фильмы «Аритмия», «Движение вверх» и «Салют-7» стали кандидатами на получение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации «Лучший полнометражный фильм».

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. Отмечается, что шорт-лист в этой номинации формируется по итогам голосования жюри, состоящего из продюсеров 30 кинокомпаний, входящих в АПКиТ.

В номинации «Лучший телевизионный сериал» за победу борются «Молодежка», «Последний мент» и «След», говорится на сайте АПКиТ.

Всего в рамках премии будут выбраны победители в 24 номинациях. Торжественная церемония награждения состоится 15 марта.

Как сообщал портал iz.ru, 21 декабря стало известно, что фильм «Аритмия» стал победителем в номинации «Лучший фильм» премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».