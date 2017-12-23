«Аритмия» Хлебникова победила в главной номинации премии «Белый слон»

«Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова одержала победу в номинации «Лучший фильм» премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Лауреаты были объявлены в четверг, 21 декабря, в Доме кино в Москве.

«Огромное спасибо всей команде, это было невероятное счастье», — отметил Хлебников.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победили две картины — «Аритмия» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, передает ТАСС.

Победителями в номинации «Главная лучшая женская роль» стали две актрисы — Ирина Горбачёва («Аритмия») и Дарья Жовнер («Теснота»). Среди актеров победу праздновал Александр Яценко («Аритмия»).

Премия «Белый слон» была основана бывшим президентом Гильдии киноведов и кинокритиков Мироном Черненко в 1998 году. Победители определяются в два этапа. На первом кандидатов выдвигают кинокритики, киноведы и киножурналисты. Лауреатов же определяет экспертный совет тайным голосованием.