Первый муниципальный кинотеатр откроют в Казани, Республика Татарстан. Об этом сообщил сегодня, 19 февраля, в ходе делового понедельника начальник управления культуры исполкома Азат Абзалов.

В обновленном недавно Доме культуры имени Ленина планируют открыть первый муниципальный кинотеатр. По словам Азата Абзалова, зал кинотеатра будет представлять собой смешение разных стилей.

Так, основная часть зала будет представлена в стиле сталинского ампира, а кресла и убранство сцены предстанут в более современном стиле хайтек, сообщат ProKazan.ru.

Помимо кинотеатра в Доме культуры планируют оборудовать концертный зал, который сможет вместить 800 человек.

В 2017 году в Доме культуры имени Ленина провели масштабные работы по реконструкции. Общая стоимость работ составила порядка 349 млн рублей.