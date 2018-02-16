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Культурные семейные центры появятся в Башкирии

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Культурные семейные центры откроет министерство культуры в Республике Башкортостан в рамках проведения Года семьи. Об этом рассказала министр культуры республики Амина Шафикова на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2017 года и планам на 2018 год.

Проект семейных культурных центров подразумевает возможность совместного времяпрепровождения семей в центрах и направлен он на поддержание нравственных и семейных ценностей, сообщает ИА «Башинформ».

Так, дети при участии родителей смогут получить семейное воспитание по спортивному, информационному, развлекательному, образовательному, культурно-досуговому и многим другим направлениям.

Но основная задача центров заключается в укреплении семейных взаимоотношений, развитии творческих возможностей и семейных традиций. В центре планируют разместить современное оборудование, музыкальные инструменты и прочие составляющие для возможности культурного досуга.

Амина Шафикова отметила, что проект такой направленности является не первым в республике. В 2014 году началась реализация создания многофункциональных центров на базе сельских клубов.

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