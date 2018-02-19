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В Италии арестованы более 40 предполагаемых мафиози

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Фото: Global Look Press/Fabio Falcioni/Ropi
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В Италии провели масштабную спецоперацию по противодействию мафиозной группировке «Ндрангета», действующей в области Калабрия. По результатам операции арестованы более 40 человек, а также имущество на сумму более €100 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Финансовую гвардию Италии.

Задержанные обвиняются в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве и отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях финансового характера.

На данный момент на имущество, недвижимость и банковские счета общей суммой более €100 млн наложен арест.

В последний раз операция по борьбе с мафией проводилась в начале января. Тогда около 170 мафиози из организации «Ндрангета» были арестованы в Италии и Германии.

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