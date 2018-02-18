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Патриарх Кирилл совершил вечерню в храме Христа Спасителя

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя и попросил у всех прощения в воскресенье, 18 февраля.

Во время богослужения в Прощеное воскресенье предстоятель Русской православной церкви попросил у прихожан благословления и прощения за то, что вольно или невольно может ввести в искушение, обидеть или задеть своим служением.

Также патриарх отметил, что сегодня все должны постараться излечить болезни человеческих сердец и конфликты, испросить прощения у тех, кого могли обидеть, и простить обидчиков. По его словам, Господь ответит милостью и поддержкой на молитвы-прощения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава патриаршей пресс-службы, иерей Александр Волков рассказал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает стрельбу в дагестанском Кизляре провокацией.

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