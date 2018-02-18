Прямой эфир

Возгорание привело к отключению энергоблока Курской АЭС

0
Фото: ТАСС/Иван Гущин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Курской атомной электростанции сработала система защиты, отключившая один из четырех действующих энергоблоков. Причиной инцидента стало возгорание на трансформаторе.

Произошло это утром в воскресенье, 18 февраля. ЧП привело к отключению энергоблока № 4 с нагрузкой 1 065 МВт.

«Причина: возгорание на трансформаторе собственных нужд <...> Станция снизила рабочую мощность на 1 000 МВт. Последствий для потребителей не было», — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В ведомстве подчеркнули, что при инциденте не было зафиксировано нарушений условий безопасной эксплуатации. Возгорание на трансформаторе было ликвидировано. При происшествии никто не пострадал.

Для обеспечения нормативного резерва мощности были задействованы энергоблок № 11 на Заинской ГРЭС, энергоблок № 3 на ТЭЦ-26 и турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Срок службы российских АЭС увеличен до 100 лет
Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017