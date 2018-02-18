Возгорание привело к отключению энергоблока Курской АЭС

На Курской атомной электростанции сработала система защиты, отключившая один из четырех действующих энергоблоков. Причиной инцидента стало возгорание на трансформаторе.

Произошло это утром в воскресенье, 18 февраля. ЧП привело к отключению энергоблока № 4 с нагрузкой 1 065 МВт.

«Причина: возгорание на трансформаторе собственных нужд <...> Станция снизила рабочую мощность на 1 000 МВт. Последствий для потребителей не было», — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В ведомстве подчеркнули, что при инциденте не было зафиксировано нарушений условий безопасной эксплуатации. Возгорание на трансформаторе было ликвидировано. При происшествии никто не пострадал.

Для обеспечения нормативного резерва мощности были задействованы энергоблок № 11 на Заинской ГРЭС, энергоблок № 3 на ТЭЦ-26 и турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.