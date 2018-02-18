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Глава МОКа после ОИ намерен продолжить отношения с РФ «с чистого листа»

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о намерении «перелистнуть страницу» после 25 февраля (день закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. — Ред.) и двигаться дальше. Об этом он заявил на встрече со спортсменами-олимпийцами из России (OAR).

«Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер», — так передал содержание беседы спортсменов с главой МОКа руководитель делегации OAR Станислав Поздняков.

Встреча состоялась 14 февраля в олимпийской деревне и была посвящена ситуации с допуском россиян. С инициативой ее проведения выступил Бах — это была его первая встреча с олимпийскими делегациями, уточняет «РИА Новости». 

Напомним, исполком МОКа разрешил некоторым спортсменам из России выступить под олимпийским флагом. Если международная организация не выявит нарушений за время Игр, то команде могут разрешить пройти на церемонии закрытия под флагом своей страны.

Как писал iz.ru, уже во время Игр МОК запретил OAR демонстрировать медали и символику своей страны при посещении Дома болельщиков.

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