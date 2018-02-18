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Жители США вышли на улицы с призывом усилить контроль за оружием

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Около 300 американцев вышли на улицы для участия в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), требуя усилить контроль за оборотом оружия. Об этом сообщает газета Washington Post.

Акция приурочена в трагедии в школе города Паркленда во Флориде. Протестующие собрались в городе Фэрфакс штата Вирджиния перед зданием штаб-квартиры с призывами сместить чиновников, которые выступают против усиления мер контроля за оружием.

В руках граждане США держали плакаты с надписями: «NRA покупает конгресс», «Стыдно. Стыдно», «Хватит». Национальная стрелковая ассоциация США объединяет сторонников защиты права американских граждан на владение оружием и является некоммерческой организацией. Право на хранение и ношение огнестрельного оружия прописано во второй поправке к конституции США.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате стрельбы в школе города Паркленд американского штата Флорида, которую устроил бывший ученик школы 19-летний Николас Круз, было убито 17 человек, еще пять пострадавших находятся в критическом состоянии. На данный момент стрелок признал вину и готов пойти на сделку со следствием, чтобы сохранить себе жизнь.

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