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Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

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В Киеве украинские радикалы напали на здание Россотрудничества. Группа молодых людей расписала
стены здания экстремистскими лозунгами. 

Злоумышленники демонстративно сожгли российский флаг, а также разгромили выставку памяти Федора Шаляпина. В момент нападения в здании Россотрудничества находились дети, которые репетировали спектакль «Ревизор». 

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. 

«Очевидно, что подобная акция носила хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты на Украине русофобской истерии. Вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку», — подчеркнула российский дипломат.

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