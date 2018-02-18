Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

В Киеве украинские радикалы напали на здание Россотрудничества. Группа молодых людей расписала

стены здания экстремистскими лозунгами.

Злоумышленники демонстративно сожгли российский флаг, а также разгромили выставку памяти Федора Шаляпина. В момент нападения в здании Россотрудничества находились дети, которые репетировали спектакль «Ревизор».

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что подобная акция носила хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты на Украине русофобской истерии. Вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку», — подчеркнула российский дипломат.