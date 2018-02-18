Мошенники пытаются заработать на трагедии в школе Флориды

Власти американского штата Флорида предупредили, что появились поддельные аккаунты для сбора добровольных пожертвований на нужды родственников жертв и пострадавших при стрельбе в школе города Паркленд во Флориде.

Управление шерифа округа Броуард сообщило в своем Twitter о мошенниках и разместило ссылку на подлинный аккаунт. Пост стал реакцией на репортаж телеканала Channel 7 телевидения Майами и опроверг предположения зрителей об учетной записи канала для сбора пожертвований.

Ранее портал iz.ru сообщал что, в результате стрельбы в школе «Марджори Стоунмен Дуглас» города Паркленд убито 17 человек, еще пятеро находятся в критическом состоянии.

Стрельбу устроил бывший ученик школы 19-летний Николас Круз. Сейчас он признал вину и готов пойти на сделку со следствием, чтобы сохранить себе жизнь.