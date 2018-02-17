Адмирал США в конгрессе призвал готовиться к войне с Китаем

Посол США в Австралии, адмирал Гарри Харрис заявил в конгрессе, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. По его словам, КНР постоянно наращивает военную мощь и в ближайшее время армия в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

При этом Харрис заметил, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу, передает The Guardian. Харрис считает, что политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней.

Директор разведслужбы США Дэниэл Коутс заявил, что Россия, Иран, Китай и КНДР будут представлять наибольшую угрозу для кибербезопасности США на протяжении 2018 года.



